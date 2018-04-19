До 2021 года будет подготовлено 500 человек
Для обеспечения информационной безопасности Казахстану необходимо 32 тыс. специалистов - Минобороны
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Тамара Вааль, Астана, Vласть

Для обеспечения информационной безопасности Казахстану необходимо 32 тысячи специалистов. Из них потребность государственных органов составляет 1520 человек. В 2018 году семь крупнейших вузов страны выпустят первых 143 специалистов, а до 2021 году будет подготовлено еще 500 человек, сообщил во время пленарного заседания сената министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

«Касательно технических возможностей, я хотел бы заверить, что сегодня они позволяют обеспечить нашей стране информационную безопасность наших систем. Касательно подготовки кадров: мы сделали анализ по потребности госорганов в специалистах информационной безопасности по 2017 году. Для центральных государственных органов и местных исполнительных органов потребность составляет 1520 человек – специалисты которые у нас требуются. Мы сделали анализ еще и по квазигосударственному сектору и по рынку. Общая потребность у нас в стране будет примерно около 32 тысяч специалистов», - сообщил Атамкулов, представляя депутатам законопроект «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых государств в области обеспечения информационной безопасности».

Вместе с тем, на сегодня только семь вузов готовят специалистов по информационной безопасности. В них обучается 543 специалиста, и в этом году дипломы получат первые 143 человека.

«У нас проводится большая работа грантам, – также отметил министр. – Мы очень тесно сотрудничаем с министерством образования. По нашей инициативе в этом году они увеличили количество грантов до 160. И, начиная с 2018 года по 2021 год мы будем готовить 500 человек».

Атамкулов подчеркнул, что такой специальности также намерены обучать в колледжах, кроме того, данный вопрос будет отработан по программе «Болашак». Для этого «введена специализация по кибербезопасности для стажировки за рубежом». Министр также отметил, что принятие тематического законопроекта позволит проводить совместные скоординированные мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государств-участников Содружества Независимых государств.

«Ратификация соглашения позволит осуществить взаимодействие и сотрудничество по следующим направлениям. Это организация трансграничной передачи информации, совершенствование технологий защиты информационных систем и потенциальных и реальных угроз, установление согласованного порядка сертификации и взаимного признания результатов сертификации средств защиты и информации», - объяснил он.

Соглашение, по его словам, регулирует взаимодействие между странами-участниками СНГ в части совместного обеспечения информационной безопасности через разработку межгосударственных стандартов, анализа и оценки угроз безопасности информационных систем.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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