Казахстанские вузы будут самостоятельно разрабатывать образовательные программы

Министерство образования и науки намерено расширить академическую свободу вузов и дать им право самостоятельно разрабатывать образовательные программы. При этом будут разработаны специальные классификаторы, чтобы университеты выпускали профессионалов, реально необходимых рынку. Кроме того, для расширения доступа к получению высшего образования, планируется исключить нормы, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил глава профильного ведомств Ерлан Сагадиев, представляя депутатам соответствующий законопроект в первом чтении.

В первую очередь, по словам министра, законопроектом планируется наделить вузы академической свободой или полномочиями по самостоятельному определению содержания программ повышению качества обучения.

«Это важно в условия перехода к новой экономике, когда потребность в квалифицированных кадрах и новых профессиях возрастает все больше. Мы признаем, что сегодня высшее образование не всегда может оперативно реагировать на вызовы, диктуемые рынком труда», - отметил Сагадиев.

В частности, академическая свобода будет расширена с нынешних 65% до 86%.

«Для этого вузы наделяются полномочиями по самостоятельной разработке образовательных программ. Таким образом, вузовские программы по каждой специальности будут разрабатываться самостоятельно вузов с ориентиром на рынок труда. Для учета и информации данных образовательных программ предусматривается введение реестра образовательных программ через единую информационную систему образования», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что в настоящее время подготовка кадров ведется в соответствии с классификатором специальностей, в котором их более 600, однако многие сегодня являются не актуальными для рынка труда.

«Не соответствие кадров потребностям рынка труда также обусловлено долгим процессов введения новой специальностей в классификатор специальностей высшего и послевузовского образования. Этот процесс занимает от шести месяцев до года. Для перехода на образовательные программы необходимо изменить структуру классификатора. В связи с этим вводится новый классификатор. Проект классификатора готов. Новый классификатор будет по направлениям подготовки кадров, в рамках которого вузы смогут разрабатывать новые образовательные программы в соответствии с требованиями рынка», - пояснил Сагадиев.

Еще одно нововведение, которое вносит разработчик, изменение структуры механизма лицензирования. Если раньше лицензировалась специальность, то теперь, в соответствии с новым классификатором, будет лицензироваться направление подготовки кадров. Иначе говоря, вуз будет получать лицензию по конкретному направлению подготовки кадров, в рамках которого будет самостоятельно разрабатывать и реализовать образовательные программы.

Вместе с тем Минобразования намерено расширить сеть аккредитационных агентств, тем самым, улучшить действующий институт аккредитации вузов.

Расширение академической свободы вузов тесно связано и с изменением системы управления вузами. Соответственно, ее изменение «даст возможность самостоятельно решать вопросы найма на работу, формирование студенческого контингента в разрезе специальностей и направления подготовки, и определения вузами академической структуры».

«Для решения этого вопроса предложено в закон об образовании включить отдельную статью, регламентирующую деятельность и компетенцию вузов. Данная статья образована из положения законопроекта по инициативе депутатов. Нормы статьи дают право вузам осуществлять 13 видов коммерческой деятельности, также определяют основные компетенции вузов и дополнительно вузы будут наделены правом: создавать Фонд организации вузовского или послевузовского образования; создавать юрлица по научно-образовательной деятельности за счет внебюджетных источников финансирования; открывать стартап компании; привлекать дополнительные источники финансовых средств для осуществления вузовской деятельности; создавать филиалы иностранных государствах», - перечислил Сагадиев.

Поскольку Минобразования расширяет академическую и управленческую самостоятельность, ведомство предусматривает в законопроекте «гибкость финансирования». В частности, речь идет об изменении финансирования, которое должно быть направлено на осуществление эффективного использования бюджетных и не бюджетных средств, а также на обеспечение материально технической и социальной базы. В связи с этим, по мнению Сагадиева, необходимо отойти от финансирования самой специальности в течении 4 лет и перейти по кредитному финансированию без привязки к срокам обучения. Для этого законопроект предусматривает наделение Минобразования новыми полномочиями по утверждению порядка финансирования вузов с учетом кредитной технологии обучения и формированию государственного образовательного заказа. Также изменен срок утверждения госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием с одного на три года. «Предложенные дополнения позволят эффективно распределять госзаказ с учетом реального сектора экономики страны», - уверен министр.

Наряду с этим в рамках регулирования финансовой политики предлагается исключить норму, регулирующую стоимость обучения в вузах на платной основе. Данная поправка направлена на расширение доступа граждан к получению высшего образования, в том числе относящихся к социально-уязвимым слоям населения.