2,6 трлн тенге будет стоить Казахстану реализация пяти новых социальных инициатив

«Скажу прямо, это все обходится государству недёшево. Всего на реализацию пяти социальных инициатив планируется направить более 2 трлн 600 млрд тенге. Это огромные средства. Это инвестиции в наших граждан на будущее», – заявил Назарбаев. Он подчеркнул, что пять президентских инициатив - это пять масштабных социальных проектов, направленных на благо каждого человека.

«Самое главное, все они ориентированы на благосостояние каждого казахстанца, адресованы всему обществу», – добавил президент.

В марте 2018 года президент объявил о пяти новых социальных инициативах, которые должны быть законодательно закреплены и реализованы в самое ближайшее время. В своем обращении к парламенту Назарбаев озвучил новую жилищную программу, по которой казахстанцы смогут получить ипотечный кредит под 7% годовых на 25 лет с первоначальным взносом до 20%. Для граждан страны, чья зарплата в месяц не превышает 60 тыс тенге, налог будет снижен с 10 до 1%.

Кроме этого, президент заявил о необходимости увеличить сумму, выделяемую на микрокредитование, в 2018 году на 20 млрд тенге – так, чтобы кредиты могли получить не 7, а 14 тыс. начинающих предпринимателей. Назарбаев также предложил в новом учебном году выделить дополнительно 20 тыс. студенческих грантов для обучения техническим специальностям, и до конца 2022 года возвести новых общежитий на 75 тыс. мест. В качестве последней социальной инициативы была представлена газификация Астаны, которая должна быть осуществлена посредством строительства магистрального газопровода из Караозека через Жезказган, Караганду и Темиртау.