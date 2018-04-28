Назарбаев заявил, что это самый масштабный социальный проект
2,6 трлн тенге будет стоить Казахстану реализация пяти новых социальных инициатив
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Реализация пяти новых социальных инициатив президента обойдется стране в 2,6 трлн тенге, заявил в субботу в ходе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Скажу прямо, это все обходится государству недёшево. Всего на реализацию пяти социальных инициатив планируется направить более 2 трлн 600 млрд тенге. Это огромные средства. Это инвестиции в наших граждан на будущее», – заявил Назарбаев. Он подчеркнул, что пять президентских инициатив - это пять масштабных социальных проектов, направленных на благо каждого человека.

«Самое главное, все они ориентированы на благосостояние каждого казахстанца, адресованы всему обществу», – добавил президент.

В марте 2018 года президент объявил о пяти новых социальных инициативах, которые должны быть законодательно закреплены и реализованы в самое ближайшее время. В своем обращении к парламенту Назарбаев озвучил новую жилищную программу, по которой казахстанцы смогут получить ипотечный кредит под 7% годовых на 25 лет с первоначальным взносом до 20%. Для граждан страны, чья зарплата в месяц не превышает 60 тыс тенге, налог будет снижен с 10 до 1%.

Кроме этого, президент заявил о необходимости увеличить сумму, выделяемую на микрокредитование, в 2018 году на 20 млрд тенге – так, чтобы кредиты могли получить не 7, а 14 тыс. начинающих предпринимателей. Назарбаев также предложил в новом учебном году выделить дополнительно 20 тыс. студенческих грантов для обучения техническим специальностям, и до конца 2022 года возвести новых общежитий на 75 тыс. мест. В качестве последней социальной инициативы была представлена газификация Астаны, которая должна быть осуществлена посредством строительства магистрального газопровода из Караозека через Жезказган, Караганду и Темиртау.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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