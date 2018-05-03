Мир за ночь. 2-3 мая 2018 года

Украина расширила санкции против России; Facebook начал ранжировать СМИ по рейтингу достоверности; Telegram может отказаться от проведения публичного ICO для запуска собственной блокчейн-платформы и криптовалюты; компания Cambridge Analytica заявила о банкротстве после скандала о персональных данных; Казахстан одобрил соглашение о транспортном сотрудничестве с прикаспийскими странами; Федеральная резервная система США сохранила ставку на уровне 1,5-1,75%; Евросоюз намерен добиться от США ликвидации пошлин на металлы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции против России. В частности, он принял решение синхронизировать санкционный список Киева со списком минфина США, пишут Ведомости. Помимо этого Украина вводит санкции в отношении лиц, причастных к информационной агрессии и кибератакам против Украины, к «противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России», а также против депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

«Санкции вводятся по инициативе правительства Украины, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацбанка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц», - уточняется в пресс-релизе. Список лиц и компаний, в отношении которых вводятся ограничительные меры, на данный момент не опубликован. Выступая перед заседанием СНБО, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев таким образом скоординирует новые санкции со списком США.

Глава Facebook Марк Цукерберг на встрече с руководителями ряда американских изданий и телеканалов заявил, что социальная сеть уже начала ранжировать СМИ по рейтингу достоверности, пишет Коммерсант. По словам Цукерберга, Facebook собрал данные о том, как пользователи воспринимают различные публикации и доверяют ли им. На основе этих данных новая система продвигает или скрывает публикации СМИ. «Мы почувствовали, что должны помочь побороть раскол в обществе и найти то, что нас объединяет», - сказал глава Facebook.

Во встрече после конференции разработчиков F8 приняли участие представители New York Times, CNN, Wall Street Journal, BuzzFeed News, NBC, Economist, HuffPost, Insider, Daily Beast, Atlantic, New York Post. Марк Цукерберг в начале года пообещал ввести систему оценки достоверности публикаций СМИ, а также отдать приоритет местным новостям.

Telegram откажется от проведения публичного ICO, пишет канал Дождь со ссылкой на The Wall Street Journal. Издание отмечает, что причины отказа не ясны. Одной из них может быть то, что Telegram привлек уже достаточно средств. Собеседник газеты отметил, что другой причиной может быть изменение нормативной среды с тех пор, как Telegram начал разрабатывать предложение.

В январе стало известно, что Telegram планирует запустить блокчейн-платформу TON и собственную криптовалюту Gram. Источники TechCrunch говорили, что запуск будет проводиться за счет ICO. В ходе двух закрытых раундов продажи первичных токенов Telegram привлек $1,7 млрд от менее 200 частных инвесторов.

В марте РБК удалось ознакомиться с презентациями для потенциальных инвесторов Telegram. В них говорилось, что компания готова отказаться от публичного ICO и ограничиться двумя закрытыми инвестиционными раундами среди квалифицированных инвесторов, а также выделить часть токенов команде разработчиков TON.

Всего Telegram планировал привлечь до $3 млрд в рамках ICO. Компания собиралась выпустить пять миллиардов токенов, из которых 52–54% должны были быть распределены среди инвесторов первого и второго раундов закрытой продажи, 4% выделены разработчикам TON, а оставшиеся токены сохранены в качестве резерва.

Cambridge Analytica - фигурант скандала с использованием личных данных пользователей соцсети Facebook - подала заявление о начале процедуры банкротства в Великобритании и скоро подаст аналогичное заявление в США, пишут Ведомости. Cambridge Analytica утверждает, что в последние месяцы стала жертвой необоснованных обвинений и была оклеветана «за деятельность, являющуюся не просто законной, а общепризнанно стандартной частью рекламного продвижения в интернете, как в политическом, так и в коммерческом секторе». «Осада медиа» привела к тому, что компания потеряла почти всех клиентов и партнеров и не видит альтернативы внешнему управлению.

В апреле аналитическая компания отстранила от должности руководителя Александра Никса и заявила, что начинает независимое расследование. Это расследование, по сообщению Cambridge Analytica, не выявило нарушений, в которых обвинили компанию. По данным WSJ, в США в ходе предвыборной кампании 2016 года Cambridge Analytica получила $15 млн, но после этого не привлекла ни одного нового крупного клиента.

Как пишет BBC, что по словам одного из бывших сотрудников Cambridge Analytica, у коллектива есть уверенность, что компания возродится под другой вывеской. Редактор газеты Observer Кэрол Кэдволладр, которая первой рассказала, как именно Cambridge Analytica заполучила массивы личных данных, также настроена скептически.

В марте Facebook оказался в центре скандала с утечкой данных - стало известно, что Cambridge Analytica незаконным образом собрала данные более чем 80 млн пользователей соцсети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.​ Facebook объяснила, что личные данные пользователей компании Cambridge Analytica в 2015 году передал профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который нашел уязвимость в тогдашних алгоритмах соцсети.

Эксперты Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана и России согласовали текст соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта. Об этом заявил замглавы Минтранса России Виктор Олерский на проходящем в Туркмении форуме «Великий шелковый путь — к новым рубежам развития», пишет Коммерсант. По его словам, соглашение предполагается вынести на подписание во время Каспийского саммита в Астане в 2018 году.

Ожидается, что на саммите в Астане будет рассмотрен проект конвенции о правовом статусе Каспия. Статус до сих пор не был урегулирован, потому что долгое время определялся соглашениями между Российской империей и СССР. Но после распада Советского Союза доступ к Каспию получили новые государства — Азербайджан, Казахстан и Туркмения.

Федеральная резервная система США сохранила ключевую ставку в диапазоне 1,50-1,75% годовых и выразила уверенность в том, что недавнее ускорение инфляции, приблизившейся к ориентиру центробанка в 2% будет устойчивым, сохранив вероятность повышения стоимости заемных средств в июне, сообщает Reuters.

Комитет по операциям на открытом рынке не обеспокоился недавним замедлением роста ВВП и числа рабочих мест, сообщив, что экономика расширяется умеренными темпами, а рост занятости в среднем был сильным в последние месяцы. В заявлении по итогам заседания ФРС сообщила, что инфляция «приблизилась» к ориентиру центробанка и что «в 12-месячном выражении в среднесрочной перспективе должна находиться около симметричного ориентира комитета на уровне 2%».

Решение сохранить уровень ставки было единогласным. Инвесторы ожидали именно такого итога заседания руководства центробанка. ФРС также подчеркнула уверенность в экономическом прогнозе, отметив, что капитальные инвестиции в основной капитал продолжают уверенно расти. Центробанк добавил, что риски для прогноза в целом сбалансированы, исключив из пресс-релиза формулировку «краткосрочные риски».

Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор сохранит взвешенный подход к денежно-кредитной политике, продолжив постепенно повышать ставки на фоне уверенного роста экономики, которому еще только предстоит вызвать скачок инфляции. ФРС ожидает еще двух повышений ставки в 2018 году, хотя все большее число членов руководящего комитета рассматривают три повышения как возможный сценарий. Большинство инвесторов ожидают, что ФРС повысит ставку на заседании 12-13 июня.

Евросоюз будет добиваться от США полного отказа от введения пошлин на металлы из стран–участниц. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, пишет Коммерсант. «Мы подчеркиваем, что считаем неоправданными все эти требования о таможенных пошлинах и что хотим добиться для себя бессрочного исключения», — заявила она.

Полностью и навсегда освободить ЕС от таможенных пошлин на металлы также призвал США глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия в начале марта. К концу месяца ЕС и США договорились провести по ним переговоры. Планы Белого дома ввести пошлины стали одной из тем встречи Ангелы Меркель и Дональда Трампа в конце апреля.