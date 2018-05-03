​Конгрессмены США предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

13 американских конгрессменов направили в Нобелевский комитет письмо с предложением номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года. Они считают необходимым обратить внимание мирового сообщества на его усилия по прекращению кризиса на Корейском полуострове, сообщает Коммерсант .

В письме конгрессмены напоминают, что президент США пытался оказать максимальное давление на КНДР, чтобы та прекратила ядерную программу. Ему удалось объединить мировое сообщество, чтобы ввести «наиболее успешные» в истории санкции против Пхеньяна. Во многом благодаря этому, по мнению авторов письма, КНДР согласилась начать переговоры.

Конгрессмены пишут о Нобелевской премии мира 2019 года, поскольку на премию 2018 года президент США уже был выдвинут.

В конце апреля о том, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, также заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин, по итогам встречи которого с лидером КНДР Ким Чен Ыном была подписана декларация о намерении подписать мирный договор. Ожидается, что в мае или начале июня Ким Чен Ын встретится с Дональдом Трампом.

В последний раз Трамп выдвигался в претенденты на премию в конце января 2018 года. Это была третья заявка, которую оформил один и тот же человек, считающий необходимым поощрить президента за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы», а также планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, с помощью которой может быть создано орбитальное оружие, способное нейтрализовать ядерные арсеналы.