Еврокомиссия включила Казахстан в число стратегических партнеров

Глава представительства Европейского Союза в Казахстане Траян Христеа проинформировал министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова о решении Европейской Комиссии включить Казахстан наряду с Аргентиной, Индией и ЮАР в число стратегических партнеров Евросоюза, сообщает в четверг вечером пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным ведомства, как стратегическому партнеру Казахстану «будут предоставлены в пилотном режиме особые условия технического и финансового содействия, передачи передового опыта и знаний, реализации трехсторонних проектов в области развития».

В 2015 году между Казахстаном и Европейским Союзом было подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое охватывает 29 сфер и частично применяется с 1 мая 2016 года. Его полное вступление в силу наступит после ратификации всеми 28 государствами-членами ЕС и Европарламентом. На сегодняшний день Соглашение одобрено Европарламентом и 23 государствами ЕС.

Абдрахманов принял Христеа в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии. Собеседники обсудили планы дальнейшего расширения и диверсификации торговли, облегчения визового режима для казахстанских граждан, а также углубления сотрудничества в формате ЕС-Центральная Азия.

Абдрахманов вручил Послу ЕС государственную награду – Почетную грамоту Республики Казахстан. Христеа удостоен этой высокой награды «за заслуги в развитии плодотворного сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским Союзом».