​Президент Казахстана призвал сократить разрыв между доходами бедных и богатых

По ряду политических и экономических причин в мире продолжает расти уровень экономического неравенства. Это происходит вопреки ускорению роста ВВП большинства стран – неравенство доходов снижается лишь у одной из шести. Сегодня более 80% глобального благосостояния принадлежит лишь 1% населения, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время открытия XI Астанинского экономического форума.

Во время вступительной речи Назарбаев рассказал, что макроэкономическая динамика последних лет с виду выглядит положительно: по оценке МВФ, темпы роста внутреннего валового продукта всех стран мира выросли с 3,7% в прошлом году до 3,9% в текущем году. Ускорение роста наблюдается примерно в 120 странах. Однако при этом только у одной из шести стран мира снижается неравенство доходов населения, поэтому качество такого развития мира вызывает большие вопросы.

По словам президента, сегодня активы 62-х богатейших людей мира сравнялись с состоянием беднейшей половины человечества, то есть 3,5 млрд человек: «По данным ряда международных экспертов более 80% благосостояния, созданного в прошлом году, принадлежит всего 1% населения. Парадокс, но технологическая революция, которая должна была бы улучшать жизнь всех людей, выравнивать ее качество, на деле лишь с новой силой разгоняет маховик неравенства».

Углублению неравенства, убеждён президент, способствует геополитическая напряжённость, взаимные санкции и пересмотр торговых отношений между крупными игроками вопреки правилам Всемирной торговой организации. Эти действия – попытки стран выровнять поле игры, чтобы сохранить свое лидерство, убеждён он.

Он также отметил, что главной особенностью происходящей сегодня социально-экономической трансформации является то, что она впервые происходит по-настоящему в глобальном мире. И «проблемы в странах аутсайдерах несут в себе все возрастающие риски для благополучия успешных стран».

«Я думаю, что об этом надо помнить. Это происходит через миграцию, экстремизм, терроризм, экологические катастрофы, которые не признают государственных границ. В этой связи важным становится сократить разрыв между доходами бедных и богатых как один из основных источников социального противоречия», - заключил Назарбаев.

В 2016 году среднегодовой реальный доход на душу населения в постсоветских странах составлял около $7000. Однако у трети населения Казахстана доходы оказались ниже этой отметки. При относительно небольшом официальном уровне бедности – за её чертой, по официальным данным, живёт порядка 0,3-0,5% населения – расчёты Центра теории социально-ориентированной экономики при министерстве образования и науки Казахстана в 2012 году говорили о 29-кратной разнице в доходах бедной и богатой части населения, тогда как в развитых странах фиксируется 5-кратный разрыв. Подробнее о проблеме неравенства в стране и мире Vласть писала в этом материале.