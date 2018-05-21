ПСД по газификации Астаны будет готово в октябре – замакима

Акимат Астаны уже выделил земельные участки, по которым пройдет ветка магистрального газопровода «Сарыарка», и уже в октябре будет готова проектно-сметная документация, согласно которой, в первую очередь к газу будут подключены обе ТЭЦ столицы и два микрорайона. Об этом в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе сообщил заместитель акима города Косман Айтмухаметов.

«На сегодняшний день акиматом города Астаны по строительству газораспределительных сетей начата разработка ПСД. Мы подключим два ТЭЦ, (и микрорайоны - V) Коктал-1, Коктал-2, Юго-Восток. Эти жилые массивы будут подключаться. В октябре ПСД будет готово. По вопросу выделения земельных участков. Все земельные участки выделены, трассы выделены, здесь готовность имеется», - заверил Айтмухаметов.

Он подчеркнул, что в первую очередь к газу акимат будет подключать два жилых массива и обе ТЭЦ.

Как отметил в ходе правчаса министр энергетики Канат Бозумбаев, старт строительства магистрального газопровода «Сарыарка» планируется в июле этого года. Первый этап по маршруту «Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана» будет завершен до декабря 2019 года. Предварительно стоимость первого этапа составляет 267,3 млрд тенге.

«Рабочей группой, которую я возглавляю, детально закреплена компетенция всех заинтересованных сторон. Акиматами Карагандинской, Акмолинской областей и города Астаны разработаны дорожные карты по строительству инфраструктуры, с учетом синхронизации сроков строительства магистрального газопровода и региональных сетей. Первый этап по своему маршруту должен охватить 171 населенный пункт. Таким образом, проект позволит нарастить темпы и в перспективе несет возможность полной газификации республики», - пояснил министр.