На выходных Ильяс Тулекеев был задержан по обвинению в уклонении от уплаты налогов
​МИД прокомментировал задержание топ-менеджера KAZ Minerals в Кыргызстане
Фото kazminerals.info

26 мая следственное управление финансовой полиции Кыргызстана сообщило, что гражданин Казахстана Ильяс Тулекеев обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Сейчас посольство Казахстана поддерживает постоянный контакт с полицией Кыргызстана по этому вопросу, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«В оперативном порядке, 26 мая 2018 года состоялась встреча консула Посольства Казахстана в Кыргызстане с представителем Следственного управления финансовой полиции КР З.Оморбековым, который сообщил о привлечении И.Тулекеева в качестве обвиняемого в уклонении от уплаты налогов. На следующий день, 27 мая 2018 года И.Тулекеев был освобожден из под стражи в зале суда. Посольство Казахстана в Бишкеке находится на постоянном контакте с правоохранительными органами Кыргызской Республики для обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения указанного дела», – говорится в сообщении.

25 мая 2018 года незадолго до вылета в Алматы в международном аэропорту «Манас» представителями правоохранительных органов Кыргызстана был задержан гендиректор компании KAZ Minеrals Bozymchak Ильяс Тулекеев.

KAZ Minerals Bozymchak владеет лицензиями на геологоразведку и разработку медно-золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области в Кыргызстане.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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