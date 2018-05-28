Казахстан добивается освобождения задержанных в Китае этнических казахов

В Пекине состоялась встреча казахстанских и китайских дипломатов, на которой стороны обсудили положение этнических казахов, переехавших из Китая в Казахстан. В Китае их обвиняют в двойном гражданстве, пишет Sputnik Казахстан .

Во встрече приняли участие директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Казахстана Ардак Мадиев и директор консульского департамента министерства иностранных дел Китая Го Шаочунь:

«Казахстанской стороной был поднят вопрос о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство Республики Казахстан. Выражена настоятельная просьба об объективном и справедливом рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов», – говорится в сообщении министерства иностранных дел Казахстана.

Также дипломаты договорились о выработке «общих подходов по решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая» и либерализации визового режима между странами.