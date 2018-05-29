Новый государственный орган должен будет помочь участникам отрасли увеличить объём экспорта
​В Атырау создадут управление рыбной промышленности
Фото с сайта kyzylorda-news.kz

В Атырау создадут управление рыбной промышленности. Ведомство должно будет снизить незаконную ловлю рыбы и помочь отраслевым предприятиям нарастить объёмы экспортной продукции, сообщает МИА «Казинформ».

По словам главы Атырауской области Нурлана Ногаева, в регионе удалось существенно сократить объёмы незаконной рыбной ловли и оборота нелегальной продукции.

«В скором времени мы добьемся того, чтобы рыбу ловили только законным методом. В настоящее время наши предприниматели работают над внедрением углубленной переработки рыбы для получения продукции с большей добавленной стоимостью. У нас из 19 природопользователей, которые занимаются выловом и переработкой рыбы, пока только 1 имеет еврокод - это ПК «Амангельды», ещё одно ТОО скоро также получит еврокод и сможет экспортировать рыбную продукцию за рубеж. В наших планах оказать поддержку предпринимателям, увеличить количество экспортируемой продукции. Процесс переработки и производства рыбной продукции может проводиться непосредственно самими предприятиями на местах», - рассказал Ногаев.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, участвовавший в рабочем совещании, указал на возможность проведения в регионе совместного расширенного совещания с министром сельского хозяйства Умирзаком Шукеевым: «Давайте совместно отработаем карту развития региона, где будут отражены вопросы развития АПК, в том числе рыбной промышленности, молочного производства, животноводства. Мы все эти вопросы отработаем с министерством сельского хозяйства, составим план работы и будем уже работать по нему. Здесь должны оказать содействие и СПК, региональная Палата предпринимателей, местные исполнительные органы».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Более 300 казахстанцев пострадали от деятельности финансовой пирамиды Buy Time
Новости
Прокуроры попросили оставить приговор Бишимбаеву без изменений
Новости
​Синоптики прогнозируют дожди и заморозки в Казахстане
Новости
Самал Еслямовой подарили квартиру в Петропавловске
Новости
Суд санкционировал арест бизнесмена Еркына Амирханова
Новости
Vласть проведет Форум идей для города