У журналиста Александра Воротилова вновь прошел обыск

Заместитель главного редактора казахстанского Forbes Александр Воротилов по телефону подтвердил Vласти, что утром 31 мая в его квартире вновь прошел обыск.

«Я не могу сказать (подробной информации – V) – у меня подписка о неразглашении, единственное, что могу сказать – (обыск – V) по старому делу», – сообщил Воротилов.

На момент разговора Воротилов направлялся в редакцию Forbes Kazakhstan.

Vласть не смогла связаться с другими фигурантами дела, возбужденного по заявлению бизнесмена Зейнуллы Какимжанова - сотрудниками портала Ratel.kz, телефон главного редактора Марата Асипова не отвечал.

2 апреля 2018 года в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. Во время них были задержаны и доставлены на допросы в полицию заместитель главного редактора Forbes Kazakhstan Александр Воротилов, главный редактор Ratel.kz Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель издания Анна Калашникова.

Тогда главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов сообщил, что полиция города провела обыски в связи с расследованием по заявлению предпринимателя Зейнуллы Какимжанова, обвиняющего журналистов в распространении заведомо ложной информации. Эту информацию подтвердили и в департаменте внутренних дел Алматы.

В конце 2016 года предприниматель Зейнулла Какимжанов и его сын Ильхалид подали в суд на журнал Forbes Kazakhstan и заместителя главного редактора Александра Воротилова, а также на издателя и журналистов портала Ratel.kz. Какимжановы требовали признать несоответствующими действительности несколько публикаций изданий и взыскать с них компенсацию морального ущерба. Суд удовлетворил иск: с издателя журнала и Воротилова суд взыскал 16,9 млн. тенге, с редакторов и издателя Ratel.kz - 26,9 млн. тенге. Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Какимжанов настаивал, что стал жертвой масштабной информационной кампании по очернению его семьи и бизнеса.