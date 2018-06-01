55 случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Казахстане – Биртанов

На сегодняшний день по всему Казахстану подтверждено 55 случаев заболевания менингитом. При этом, как сообщил журналистам в пятницу в кулуарах расширенного заседания политсовета партии «Нур Отан» министр здравоохранения Елжан Биртанов, в ведомстве не исключают, что из-за плохой погоды число заболевших может увеличиться.

«Все регионы мониторим, на утро зарегистрировано 55 подтвержденных случая по стране. В разрезе регионов больше всего в Алматы - 31 случай, в Акмолинской - 2, в Актюбинской - 3, в Алматинской - 3, в Восточно-Казахстанской области - 4, Жамбылской - 1, Карагандинской - 1, Павлодарской - 2, Южно-Казахстанской – 4 и в городе Астане – 4», - сообщил Биртанов.

При этом министр не исключил, что «будут еще случаи, так как погода никак не устанавливается и так далее». Он также сообщил, что в начале недели утвержден план мероприятий по усилению превентивных мер управлениями здравоохранения и комитета Минздрава.

«Сейчас мы смотрим по местам скопления людей, вузов в экзаменационный период, в мечетях начали работу. Вопрос ставим по отсрочке детских лагерей, поскольку в Алматы это нежелательно. И в целом родителями (необходимо - V) ограничить посещение публичных мест», - подчеркнул Биртанов.

На этой неделе департамент общественного здоровья Алматы предупредил жителей города об опасности менингококковой инфекции и призвал ограничить пребывание в местах массового скопления людей.