55 случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Казахстане – Биртанов

В Минздраве не исключают увеличение количества заболевших
Тамара Вааль, Астана, Vласть
На сегодняшний день по всему Казахстану подтверждено 55 случаев заболевания менингитом. При этом, как сообщил журналистам в пятницу в кулуарах расширенного заседания политсовета партии «Нур Отан» министр здравоохранения Елжан Биртанов, в ведомстве не исключают, что из-за плохой погоды число заболевших может увеличиться.
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