В 2018 году инвесторы отсудили у Казахстана $62,5 млн

Из 40 дел, рассмотренных казахстанскими судами в Казахстане, 74% являются исками от инвесторов. И в их пользу вынесено 38% решений, заявил в ходе 31-го пленарного заседания совета иностранных инвесторов председатель верховного суда Жакип Асанов. Вместе с тем он заявил, что отечественные суды не идеальны, однако такая ситуация наблюдается во всем мире.

«Никто не будет инвестировать в страну, где нет доверия судам. Мы признаем, наши суды не идеальны. Есть мнение, что судьи зависимы, не все компетентны, имеет место коррупция. Но в этом мы не уникальны, эти проблемы почти во всех странах с развивающейся экономикой», - заявил Асанов.

Вместе с тем он заявил, что Казахстан отличается от всех стран мира тем, что у нас создано «инвестиционное правосудие», которое вершится исключительно в Астане, а соответственно, «меньше издержек, быстрое исполнение решение, а самое важное, нет влияния региональных властей».

«Какие результаты в текущем году мы имеем? Рассмотрено 40 дел: 74% – это иски инвесторов, в их пользу - 38% на $62,5 млн. Эта цифра даже больше, чем в международных арбитражах. Это разрушает стереотип, что суд всегда поддержит государство, а не частную компанию», - проинформировал председатель Верховного суда.

Кроме того, он заявил, что казахстанские суды находятся на этапе «тектонических перемен».

«Мы исключим влияние на судей акимов и силовиков. Контакты только в залах судебных заседаний, где 100%-я аудио-, видеофиксация, внедренная в рамках "100 конкретных шагов". Нас обвиняют за формализм и обвинительный уклон. Одна из причин – гонка за показателями. Мы отменили всякие рейтинги и показатели. Итог – резкий рост оправдательных приговоров по делам, где обвинитель – государство», - заверил Асанов.