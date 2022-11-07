Уголовное дело будет рассматриваться под грифом «совершенно секретно»
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Дело экс-руководства КНБ передано в суд
Фото Жанары Каримовой

Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности, дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом “совершенно секретно”», - уточнили в надзорном органе.

Обвиняемые экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Ануар Садыкулов преданы суду по статьям о государственной измене (ч.1 ст.175 УК), насильственном захвате власти (ч.3 ст.179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст.362 УК). Бывший заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин – за насильственный захват власти (ч.3 ст.179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п.3 ч.4 ст. 362 УК). Еще один экс-заместитель главы КНБ Марат Осипов, а также бывший заместитель начальника департамента КНБ Акипов и бывший начальник управления КНБ Бекмурат – по различным частям ст. 362 УК.

Карим Масимов, руководивший КНБ с 2016 года, был арестован во время январских событий. Он подозревается в их организации. При этом дело было засекречено с самого начала расследования, следствие не пояснило, почему Масимову и одному из его замов - Садыкулову, помимо обвинения в попытке захвата власти, предъявлены обвинения в госизмене.

Адвокаты Масимова добились рассмотрения вопроса о законности его задержания рабочей группой Совета ООН по правам человека.

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