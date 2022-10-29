В их числе - председатель Костанайского областного суда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку несколько судей судов различных инстанций, говорится в указе президента, подписанном в минувшую среду.
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