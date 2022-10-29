Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку несколько судей судов различных инстанций, говорится в указе президента, подписанном в минувшую среду.

В частности, в связи с отставкой прекращены полномочия председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина.

В августе он достиг пенсионного возраста. В том же месяце был задержан при получении крупной взятки судья Костанайского областного суда.

В разные годы Смолин возглавлял Высший судебный совет Казахстана, был судьей Верховного суда республики.

Кроме того, прекращены полномочия судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Динары Кабиденовой - в связи с ее переходом на другую работу и судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кыдырбека Альхожаева - в связи с его смертью.

Двое судей освобождены от должностей по отрицательным мотивам после решений судебного жюри - судья Бостандыского районного суда Алматы Канат Сырлыбаев и судья специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской области Галымжан Бекмамбетов.

Своим указом Токаев также назначил Марлена Бекетова судьей специализированного межрайонного административного суда Астаны и Марал Омарову - судьей суда Актобе.