На горячую линию поступило более трех тысяч звонков
Случаев заболевания менингитом за последние сутки не зарегистрировано – Бекшин
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

За последние сутки в Казахстане не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания менингококковой инфекцией, однако на горячую линию поступают тысячи звонков, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

«На сегодня ситуация стабильная. За прошедшие сутки ни одного случая менингокококковой инфекцией зарегистрировано не было. Тем не менее, еще остаются больные, которые продолжают лечение», - сообщил Бекшин.

Он напомнил, что с начала года зарегистрировано 60 случаев заболевания менингококковой инфекцией.

«На сегодня 27 пациентов выписано и на лечении продолжают находиться 20 больных. Из них 13 в Алматы, в Астане – трое. Двое взрослых и один ребенок, один больной находится в реанимации. Еще трое больных в Алматинской области и один - в Карагандинской. Но ситуация стабильная, и лечение проводится системное. Я думаю, что здесь будет благоприятный исход во всех случаях», - отметил главный санитарный врач.

Вместе с тем он признал, что на горячую линию территориальных call-центров продолжают поступать звонки. Только за прошедшие сутки «с целью разъяснения поступило более трех тысяч звонков».

«На все вопросы были даны ответы или же консультации, куда пойти, как лечиться, что делать в такой ситуации», - заверил Бекшин.

В Казахстане в конце мая была отмечена повышенная заболеваемость менингококковой инфекцией. От нее скончалось 13 человек, половина из них – в Алматы. Медики рекомендовали жителям крупнейшего города Казахстана избегать мест массового скопления людей, было перенесено начало работы пришкольных лагерей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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