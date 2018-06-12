Назарбаев сменил омбудсмена по правам ребенка

Другим распоряжением от этой должности освобождена Загипа Балиева.

58-летняя Сауле Айтпаева с сентября 2017 года работает депутатом сената парламента. До этого она работала в генеральной прокуратуре, в том числе в 2012-2017 годах - председателем комитета по правовой статистике. Первая в истории Казахстана женщина, получившая звание генерала.

59-летняя Загипа Балиева была уполномоченным по правам ребенка с марта 2016 года. С 2009 года Балиева - депутат мажилиса от партии власти "Нур Отан". До этого она работала министром юстиции, была председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана.

В марте этого года Балиева оказалась в центре скандала вокруг дела о возможном насилии над 7-летним мальчиком в Южно-Казахстанской области. Омбудсмен подвергала критике действия общественников, которые пытались помочь семье ребенка, а позднее предложила лишить общественные организации доступа в детские дома. С критикой заявлений и действий Балиевой выступали представители общественных фондов, которые просили главу государства отправить ее в отставку. На заседании политсовета партии "Нур Отан" о резонасном деле вокруг насилия над ребенком в Южном Казахстане высказался и президент страны.