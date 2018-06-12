Загипа Балиева отправлена в отставку
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Назарбаев сменил омбудсмена по правам ребенка
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана своим распряжением назначил Сауле Айтпаеву уполномоченным по правам ребенка, сообщила вечером во вторник Акорда.

Другим распоряжением от этой должности освобождена Загипа Балиева.

58-летняя Сауле Айтпаева с сентября 2017 года работает депутатом сената парламента. До этого она работала в генеральной прокуратуре, в том числе в 2012-2017 годах - председателем комитета по правовой статистике. Первая в истории Казахстана женщина, получившая звание генерала.

59-летняя Загипа Балиева была уполномоченным по правам ребенка с марта 2016 года. С 2009 года Балиева - депутат мажилиса от партии власти "Нур Отан". До этого она работала министром юстиции, была председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана.

В марте этого года Балиева оказалась в центре скандала вокруг дела о возможном насилии над 7-летним мальчиком в Южно-Казахстанской области. Омбудсмен подвергала критике действия общественников, которые пытались помочь семье ребенка, а позднее предложила лишить общественные организации доступа в детские дома. С критикой заявлений и действий Балиевой выступали представители общественных фондов, которые просили главу государства отправить ее в отставку. На заседании политсовета партии "Нур Отан" о резонасном деле вокруг насилия над ребенком в Южном Казахстане высказался и президент страны.

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