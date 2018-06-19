Из-за частного сектора Алматы может быть газифицирован не полностью - Байбек

Выступая с докладом на заседании правительства, аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что газификация города завершится к концу 2018 года. Однако это не гарантирует стопроцентный переход на газ для отопления частных домов.

«Из 67 мероприятий 36 находится в компетенции города Алматы. 3 из них исполняются. Первое, по газификации города – до конца года газификация на 100% будет завершена», – сообщил Байбек.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поинтересовался, коснется ли газификация частные дома в Турксибском районе: «Вы только что сказали, что до конца года 100% будет газифицирована Алматы. В Алматы-1 жители дальше будут использовать уголь или газ использовать? <…> Я же говорю по Алматы-1: как будет (работать – V) система отопления, на угле или перейдет на газ? Частные дома?»

В ответ на это аким Алматы сообщил, что из-за высокой стоимости проведения газа от общей линии в частные дома, не все семье смогут себе это позволить: «Мы сети доведем до домов, но у нас цена газа она высокая, поэтому некоторые не подключат. Сейчас мы с четырьмя компаниями проводим переговоры до конца года. Мы создадим все условия для перевода на газ. Но каждый частный дом будет сам решать газ подводить или нет».

В 2017 году Бауыржан Байбек заявлял, что до 2018 года в городе планируется завершить полную газификацию частного сектора, чтобы решить одну из экологических проблем города – сжигание угля для обогрева частных домов.