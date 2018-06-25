Мир за ночь. 24-25 июня 2018 года

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции, ЦИК страны пока подтверждает его правоту; женщины Саудовской Аравии получили право водить автомобили; конгрессмены США будут участвовать в голодовке, протестуя против разлучения детей нелегальных мигрантов с родителями; власти Австрии начали подготовку к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа; Евросоюз начал расширенное обсуждение проблемы притока нелегальных мигрантов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к сторонникам заявил, что по данным с избирательных участков он побеждает в президентских выборов без второго тура, сообщает BBC. Со ссылкой на официальные данные Эрдоган заявил, что набрал 53% голосов, а его основной соперник Мухаррем Индже - 31%, сообщают государственные СМИ. По их же оценке, явка на выборах составила 87%.

В ходе обращения к сторонникам в Стамбуле Эрдоган также заявил, что, по неофициальным данным, его «Партия справедливости и развития» обеспечила себе большинство в парламенте, набрав больше голосов, чем все остальные. «Страна доверила мне ответственность президентской и исполнительной власти», - сказал 64-летний политик. Он уточнил, что говорит о неофициальных результатах выборов.

Вскоре глава ЦИК Турции Сади Гювен заявил, что Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов 52,5%, хотя подсчет последних бюллетеней еще продолжается. Однако «обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало». Кроме того, он объявил, что Партия справедливости и развития, Народно-республиканская партия, Партия националистического движения, «Хорошая партия» и Партия демократии народов преодолели 10%-ный барьер, они будут представлены в парламенте.

В Турции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после попытки переворота в июле 2016 года. Нынешние выборы изначально должны были пройти в 2019 году, однако Эрдоган решил сдвинуть дату. В последний день предвыборной кампании два основных соперника - Эрдоган и Мухаррем Индже - выступили на многочисленных митингах своих сторонников, при этом каждый заявил о своем сопернике, что тот не способен управлять страной.

Индже, школьный учитель, сумевший в краткие сроки провести успешную избирательную кампанию, вдохнул новые силы в деморализованную турецкую оппозицию, обещая дать отпор «сползанию к авторитарному правлению», которое, по его мнению, страна переживает при Эрдогане. В случае победы, Эрдоган намерен приступить к своему второму президентскому сроку в ускоренном темпе и с утроенной силой. Ранее это была церемониальная должность в турецкой политической системе, однако в апреле 2017 года 51% турецких избирателей поддержали новую конституцию, которая наделила президента новыми полномочиями. Они включают в себя право напрямую назначать высших должностных лиц, включая министров, вице-президентов и прочих первых лиц государства, право воздействовать на систему правосудия, а также упразднение должности премьер-министра. В воскресенье в Саудовской Аравии вступил в силу указ, разрешающий женщинам водить автомобиль, пишут Ведомости. В честь этого события десятки саудовских женщин в полночь выехали на улицы городов королевства. В числе первых автомобилисток оказалась саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. Ее отец, принц-миллиардер Аль-Валид бен Таляль, опубликовал в Twitter видеозапись о совместной поездке. «Наконец-то! Впервые дочь Рим везет меня и внуков по улицам Эр-Рияда», – написал он. Сотрудники правоохранительных органов останавливали автомобили с женщинами за рулем и дарили им цветы. Саудовская Аравия оставалась единственной страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль. В сентябре прошлого года король подписал указ, разрешающий женщинам получать водительские удостоверения наравне с мужчинами. К маю в стране открылись первые автошколы, а в июне власти приступили к выдаче прав. Женщины посещали организованные для них профильные мастер-классы, форумы, автосалоны, курсы вождения. Некоторые уезжали за рубеж, чтобы попрактиковаться там. Десять членов Палаты представителей Конгресса США и один сенатор принимают участие в голодовке, протестуя против разлучения детей нелегальных иммигрантов с родителями на границе с Мексикой, пишет Коммерсант. Помимо членов Конгресса, в голодовке участвуют другие известные люди, включая голливудских актрис и актеров. Среди них Алек Болдуин, Мартин Шин, Элфри Вудард. Акция продлится 24 дня. Ее участники будут сменять друг друга каждые сутки. Они добиваются того, чтобы все дети, разлученные с родителями на границе, были возвращены в свои семьи. Сегодня стало известно, что в семьи вернулись 522 ребенка из 2,3 тыс. разлученных с родителями в рамках политики «нулевой терпимости» в отношении незаконно пересекших границы США.

Власти Австрии готовятся к проведению встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 15 июля в Вене, пишет Коммерсант со ссылкой на австрийскую газету Kronen Zeitung. По информации издания, несколько дней дипломаты из Москвы и Вашингтона находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи. Для подготовки к ней в Вену прибывают и специалисты по безопасности.

Газета The Washington Post сообщала, что встреча может состояться после саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля. О подготовке к саммиту двух лидеров, который может пройти в одной из европейских столиц, свидетельствуют также многочисленные утечки и дипломатические источники Коммерсанта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков конкретной информации относительно этой встречи не дает, но обещает, что Кремль обо всем объявит, как только будет готов.

Более 1,65 млн. официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз начиная с 2015 года. За тот же период из Греции и Италии были расселены в другие страны ЕС 34 тыс. 695 человек. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии, опубликованном в преддверии саммита ЕС 28-29 июня, пишет Коммерсант.

В документе уточняется, что количество мигрантов, прибывающих в ЕС по Восточно-Средиземноморскому маршруту в 2018 году сократилось на 97% по сравнению с 2015 годом — с 10 тыс. до 81 человека ежедневно. Общее количество мигрантов, прибывающих по Восточному, Центральному и Западному Средиземноморскому маршрутам, также сократилось с 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. в 2017 до 50,3 тыс. в первом полугодии 2018 года.

Миграционный кризис начался в Европе несколько лет назад. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, однако не все страны согласились ее исполнять. В воскресенье Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за механизм, подразумевающий введение финансовых санкций в отношении государств ЕС, отказывающихся предоставить мигрантам убежище.

Вместе с тем для решения проблемы нелегальных мигрантов в Европе, он предложил активнее работать со странами, откуда или через которые идут потоки беженцев, увеличить финансирование агентства ЕС по безопасности внешних границ, а также решить вопрос с платформами по работе с мигрантами при участии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Мы должны стремиться к эффективности. Решение, которое мы предлагаем, должно позволить нам бороться с нелегальной миграцией, сокращать потоки нелегальных мигрантов и делать это гуманно», — цитирует его «РИА Новости». Французский президент добавил, что ЕС должен продолжить сотрудничество с Ливией и другими африканскими странами, а также Балканами и Азией.