​Назарбаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с «уверенной победой» на выборах президента Турции. Он также выразил надежду на то, что в будущем стратегическое партнёрство двух стран поднимется на более высокий уровень, сообщает пресс-служба Акорды.

«Результаты выборов продемонстрировали высокую оценку турецкого народа Вашей деятельности на посту руководителя страны и искреннюю поддержку проводимых Вами политических и экономических реформ, а также обозначенных стратегических направлений развития», - написал Назарбаев в телеграмме поздравления.

Накануне BBC сообщал, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к своим сторонникам заявил о победе в президентских выборах без второго тура. Ссылаясь на официальные данные Эрдоган рассказал, что набрал 53% голосов, а его основной соперник Мухаррем Индже - 31%. По оценке государственных СМИ явка на выборах составила 87%. Во время обращения к сторонникам в Стамбуле Эрдоган также заявил, что, по неофициальным данным, его «Партия справедливости и развития» обеспечила себе большинство в парламенте, набрав больше голосов, чем все остальные.

В Турции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после попытки переворота в июле 2016 года. Нынешние выборы изначально должны были пройти в 2019 году, однако Эрдоган решил сдвинуть дату. В последний день предвыборной кампании два основных соперника - Эрдоган и Мухаррем Индже - выступили на многочисленных митингах своих сторонников, при этом каждый заявил о своем сопернике, что тот не способен управлять страной.

Ранее Эрдоган заявлял, что в случае победы намерен приступить к своему второму президентскому сроку в ускоренном темпе и с утроенной силой. Прежде это была церемониальная должность в турецкой политической системе, однако в апреле 2017 года 51% турецких избирателей поддержали новую конституцию, которая наделила президента новыми полномочиями. Они включают в себя право напрямую назначать высших должностных лиц, включая министров, вице-президентов и прочих первых лиц государства, право воздействовать на систему правосудия, а также упразднение должности премьер-министра.