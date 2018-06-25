​Казахстанцы могут блокировать личные данные на портале eGov

Казахстанцам стала доступна функция блокировки личных данных на портале электронного правительства. Операторы ЦОН смогут получать доступ к ним только с разрешения владельца. Этот проект реализован госкорпорацией Правительство для граждан совместно с компанией Национальные информационные технологии, сообщает МИА «Казинформ».

«Чтобы исключить риски несанкционированной передачи и использования персональных данных мы разработали проект, по которому граждане получают полный контроль над доступом к своим данным. Другими словами, операторы ЦОН смогут получать доступ к данным граждан только по их разрешению», - пояснил председатель правления «Правительства для граждан» Аблайхан Оспанов.

Проект будет реализован в два этапа. Сегодня в личных кабинетах пользователей портала электронного правительства появилась функция блокировки данных. Каждый пользователь портала может активировать её и заблокировать любой доступ к своим данным. При этом разблокировать доступ услугополучатели смогут только через личный кабинет.

Второй этап - до конца этого года будет реализован SMS-сервис для отключения блокировки доступа к персональным данным. То есть, в случае блокировки доступа, при вводе ИИН гражданина в систему оператор ЦОН получит соответствующее сообщение с дальнейшими рекомендациями. Только после SMS-подтверждения от услугополучателя работник фронт-офиса сможет получить данные для дальнейшего оказания госуслуги.

Для того, чтобы пользоваться этим сервисом, необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Сделать это можно в личном кабинете на портале электронного правительства или в любом ЦОНе.