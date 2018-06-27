​Мажилис одобрил соглашение с Узбекистаном об избежании двойного налогообложения

Между Казахстаном и Узбекистаном больше не будет двойного налогообложения. Мажилис одобрил соответствующий законопроект во время пленарного заседания в среду.

«Протокол вносит следующие изменения в действующее на сегодняшний день соглашение, а также ставит следующие цели: укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, расширив обмен информацией на все виды налогов, применять меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов, предусмотренные внутренним законодательством, устранить проблемы двойного резидентства по юридическим лицам, облагать доходы от некоторых видов деятельности с первого дня осуществления такой деятельности», - рассказал депутатам министр финансов Бахыт Султанов.

Кроме того, отметил он, протоколом актуализированы наименования налогов, на которые распространяется соглашение, уточнены положения статей «Проценты» и «Роялти», «Независимые личные услуги» и другие.

В целом, по информации главы Минфина, товарооборот между двумя странами за последние 10 лет составил 17,8 млрд долларов США. Основными статьями казахстанского экспорта в 2017 году являлись черные металлы (22,6%), нефтепродукты (18,9%), пшеница (16,7%), мука пшеничная (9,1%). В структуре импорта преобладают фрукты и орехи (32,5%) газ природный (15,5%), овощи (10,2%).