​Казахстан планирует начать экспорт бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан

Казахстан планирует осенью начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Об этом сообщил заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов.

«У нас уже на сегодняшний момент существенный профицит бензина отечественного производства и этот профицит будет нарастать. Казахстан полностью закрывает у себя текущие потребности по потреблению по высокооктановому бензину. Плюс у нас появляются значительные возможности для экспорта бензина», - сказал Тиесов на конференции в Астане.

По его словам, Казахстан трансформировался из импортёра бензина в экспортёра: «На сегодняшний момент у нас уже накоплены значительные объемы автомобильного бензина и именно с этим связаны вопросы с вводом так называемого конвенционного запрета на завоз из России».

Он проинформировал, что республике необходимо подписать соответствующие межправительственные документы с сопредельными странами, что займёт определенное время. «Мы думаем, что начиная с осени этого года мы сможем спокойно экспортировать нашу продукцию прежде всего в близлежащие страны - это Киргизия, Узбекистан, Таджикистан», - сказал Тиесов, добавив, что казахстанский продукт на этих рынках будет конкурентоспособен за счёт того, что завозить его будет дешевле, чем из России.

«Общий объем, который мы можем вывезти к концу года, суммарно из месяца в месяц - порядка 300-400 тыс. тонн. На следующий год, если объемы загрузки заводов будут соответствовать заявленным планам, то это порядка 1-1,2 млн. тонн, которые мы можем вывозить по бензину», - заключил Тиесов.