КФГД погасил треть гарантийных обязательств перед вкладчиками Delta Bank

От имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) с 17 мая 2018 года Банк ЦентрКредит проводит выплату возмещения вкладчикам Delta Bank и Казинвестбанк. На сегодняшний день объем средств, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 608 млрд тенге, сообщает пресс-служба фонда.

По данным фонда выплата вкладчикам Delta Bank будет проходить в течение полугода, то есть до 17 ноября 2018 года, выплата вкладчикам Казинвестбанка будет осуществляться до 13 августа 2018 года.

«На данный момент вкладчикам Delta Bank выплачено 40,9 млн. тенге (28,9% от общей суммы обязательств). Возмещение получили 52 вкладчика. Общая сумма обязательств КФГД по выплате возмещения составляет 141 миллион тенге, количество клиентов Delta Bank – физических лиц, имеющих право на получение возмещения, – 2 244. Остаток обязательств КФГД перед 2 192 вкладчиками банка составляет 100,6 миллионов тенге. Возмещение также получили 8 вкладчиков Казинвестбанк. Выплачено 1,8 млн. тенге – 87,6% от общей суммы обязательств», - говорится в распространенном сообщении.

«Мы наблюдаем незначительную активность вкладчиков Delta Bank: невостребованной остается 71,1% общей суммы обязательств. 1 388 вкладчиков (61,9%) имеют депозиты менее 5000 тенге. Однако есть и 1 126 вкладчиков (50%) со средней суммой депозита 52 тыс. тенге и 22 вкладчика (1%) – более миллиона тенге», - комментирует председатель фонда гарантирования депозитов Бакыт Когулов.

Он призвал вкладчиков двух банков воспользоваться своим правом получить возмещение по депозитам в банке-агенте. После указанной даты, отметил он, клиентам необходимо будет обращаться в алматинский офис КФГД напрямую, по доверенности или направлять документы по почте.

Delta Bank лишён лицензии на проведение банковских и иных операций 3 ноября 2017 года постановлением правления Национального банка. Решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности банка вступило в силу 25 апреля 2018 года.

Казинвестбанк был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций 26 декабря 2016 года. 19 мая 2017 года в соответствии с договором между временной администрацией Казинвестбанка и Альфа-Банком портфель обязательств банка был передан Альфа-Банку. 24 января 2018 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности Казинвестбанка.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) – организация Национального банка, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. КФГД гарантирует обязательства банков по возврату денежных средств физических лиц в случае принудительного прекращения деятельности банка. На данный момент 30 банков являются участниками системы гарантирования депозитов. Гарантия распространяется на все вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма гарантийного возмещения по депозитам в национальной валюте составляет 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – 5 млн. тенге.