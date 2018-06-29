Через 2-3 года Казахстан перестанет отправлять детей за границу на трансплантацию костного мозга – Биртанов

Через два-три года Казахстан перестанет отправлять детей за границу на трансплантацию костного мозга. Эти операции полностью будут делать внутри страны, заявил в пятницу в ходе отчетной встречи с населением министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Если в 2012 году мы впервые сделали шесть трансплантаций, то в прошлом году - 47 трансплантаций костного мозга. То есть, рост идёт в 7-8 раз. Мы ожидаем, что в ближайшие 2-3 года мы полностью эту проблему закроем и перестанем отправлять своих детей за рубеж на трансплантацию костного мозга», – заявил Биртанов.

По его информации, в стране также внедряются инновационные методы коррекции врождённых пороков. За последние пять лет рост операций в этой области составил 28%, а успешный исход оперативного лечения достиг 86%. Наращивает потенциал и детская кардиохирургическая служба. В 2017 году было проведено более 2,5 тысяч операций по устранению врождённого порока сердца у детей.

«Мы научились бороться с таким недугом, как отсутствие наружных слуховых проходов, так реконструктивно – восстановительные операции врождённых пороков развития слуха», подчеркнул глава Минздрава.