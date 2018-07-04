Мир за ночь. 3-4 июля 2018 года

США вновь отметили, что не признают попытки России аннексировать Крым; эксперты Bank of America считают, что на глобальном фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов; определились сборные 1/4 чемпионата мира по футболу; СМИ узнали, что сотни сторонних компаний имеют доступ к письмам пользователей почтового сервиса Gmail; впервые в конкурсе «Мисс Вселенная» примет участие девушка-трансгендер.

В Белом доме вновь заявили, что США не признают Крым в составе России. «Мы однозначно не признаем попытки России аннексировать Крым», - заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге не стала отвечать на вопрос, будут ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждать на предстоящей встрече возможность признания Вашингтоном Крыма как части России. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года - через два дня после референдума, на котором 96,77% (по официальным данным) жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Запад не согласен с тем, что Крым - российский, и считает полуостров оккупированной территорией.

Bank of America предупредил, что на глобальном фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 годов. На основе анализа трендов эксперты финансовой организации прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России - дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх. В 1998 году ужесточившаяся в начале десятилетия политика в сфере финансов привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В Санкт-Петербурге сборная Швеции обыграла сборную Швейцарии со счетом 1:0. В Москве сборная Колумбии проиграла сборной Англии со счетом 1:1 (3:4). Таким образом, в 1/4 финала вышли Швеция и Англия. Таким образом, Франция-Уругвай сыграют в Нижнем Новгороде 6 июля, Бразилия-Бельгия - в Казани также 6 июля, Швеция-Англия - в Самаре 7 июля, а Россия-Хорватия - в Сочи тоже 7 июля.

The Wall Street Journal со ссылкой на 20 бывших и действующих сотрудников коммерческих компаний сообщила, что сотни сторонних компаний имеют доступ к письмам пользователей почтового сервиса Gmail. По данным издания, корпорация Google, которая в прошлом году обещала прекратить сбор данных из входящих писем в Gmail, разрешает просматривать сообщения пользователей своего почтового сервиса разработчикам сторонних приложений. Они могут читать входящие пользователей, подписанных, например, на сервисы для сравнения цен в магазинах или планировщики маршрутов. Компания Return Path собирает данные о письмах более двух миллионов пользователей Gmail, которые авторизировались в одном из бесплатных приложений в партнерской сети Return Path с помощью электронной почты. В марте разразился скандал с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. Последняя обанкротилась, а главе соцсети Марку Цукербергу пришлось давать показания в Конгрессе США.

В конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в ноябре в Лас-Вегасе в США, впервые в истории примет участие девушка-трансгендер. Ангела Понсе обошла 22 соперницы и победила в конкурсе «Мисс Испания» и, таким образом, представит свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Запрет на участие девушек, которые поменяли пол, в конкурсе был снят только в 2012 году. Ранее в 2015 году Ангела уже пробовала участвовать в подобном конкурсе, но не прошла отбор.