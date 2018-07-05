​МФЦА официально начал свою работу

«Я вас всех поздравляю с тем, что наконец-то долгожданное событие наступило, и наш международный финансовый центр отныне находится в действии. Хочу искренне поблагодарить всех присутствующих здесь участников центра, наших дорогих гостей за их внимание, за их время, которое они уделили нам сегодня. Завтра мы будем отмечать 20-летие нашей столицы. Нашей стране всего 27 лет – это мгновение для истории. Однако я думаю, что наш народ сделал большой шаг в свое будущее процветание. Мы очень надеемся, что МФЦА будет также служить этой цели. Мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы работа в центре всем была в удовольствие, бизнес приносил прибыль и Казахстан получал от этого большую выгоду», - сказал Назарбаев, ударив в гонг, звук которого сигнализировал о запуске МФЦА.

В рамках открытия он также заверил, что в работе международного финансового центра «Астана» будут соблюдены принципы корпоративного управления, защищены интересы всех инвесторов.

«Все это создает необходимую атмосферу доверия и сотрудничества. Для удобства участников развития фондового рынка создана биржа МФЦА. Сегодня мы с вами дадим старт работе этой биржи», - подчеркнул Назарбаев.

Он сообщил, что сейчас на бирже финцентра насчитываются 14 локальных международных брокера с общим объёмом активов 34 млрд долларов и «эти цифры будут расти».

«Мы планируем вывести на IPO акции крупных горнорудных, нефтегазовых и транспортных, информационно-коммуникационных и других национальных компаний нашей страны», - добавил глава государства.

По его словам, также важным направлением в развитии МФЦА станут исламские зеленые финансы.

«В 2018 году на его площадке мы планируем выпустить исламские ценные бумаги. Ведется работа по выпуску зеленых облигаций под инфраструктурно-инвестиционные и экологические проекты. Одна из важных сфер деятельности МФЦА - это создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий. Развитие рынков капиталов, управление благосостоянием частных лиц также является приоритетами МФЦА», - заключил Назарбаев.