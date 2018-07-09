Мир за ночь. 8-9 июля 2018 года

Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня неподалеку от Солсбери после отравления «Новичком», скончалась; ответственный за «Brexit» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост; пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции, в результате чего 10 человек погибли; роман Майкла Ондатже «Английский пациент» признан лучшей книгой за 50 лет существования Букеровской премии.

44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась, сообщает BBC. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее. Приятель Стерджесс, 45-летний Чарли Роули, который также получил дозу вещества, находится в критическом состоянии, сообщили в Скотленд-Ярде. В британской полиции заявили, что следователи расследуют дело об убийстве.

Чарли Роули и Дон Стерджесс попали в больницу в субботу, 30 июня. Имея в виду их образ жизни, изначально врачи предполагали, что у них передозировка наркотиками. Однако позже в Скотленд-Ярде заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет. У них наблюдались те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся «Новичком» в Солсбери четыре месяца назад. В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно.

Спасатели в Таиланде вывели на поверхность из пещеры Тхам Луанг 6 из 12 подростков, пишет Коммерсант. Спасенные подростки преодолели более 4 км по затопленной пещере. Ранее сообщалось о двух спасенных мальчиках. Четверо подростков уже доставлены в больницу города Чианграй, сообщил журналистам начальник штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон. По его словам, еще двое детей находятся на маршруте.

«Остальные пока находятся на старом месте, в дальней камере пещеры, где они провели две недели. Сегодня мы использовали практически все запасные баллоны, расставленные в предыдущие дни на маршруте. Сейчас идет работа по пополнению запасов баллонов со сжатым воздухом, после чего операция продолжится»,— добавил Наронгсак Осоттханакон.

12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Когда они были в пещере, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода. Спустя 10 дней их нашли, но выход на поверхность оказался затруднен.

Ответственный за «Brexit» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост, пишет сайт канала Дождь. Британские СМИ отмечают, что отставка произошла на фоне разногласий Мэй и Дэвиса по поводу того, какие связи страна должна сохранять с ЕС после выхода из союза. Помимо Дэвиса в отставку подал его заместитель Стив Бейкер. Решение об уходе Дэвис принял после встречи в загородной резиденции Мэй Чекерс недалеко от Лондона. На заседании, которое длилось несколько часов, Мэй убедила «самых ярых сторонников „брексита“ <...> поддержать ее план настаивать на „зоне свободной торговле товарами“ с ЕС и сохранении тесных торговых связей», - пишет Reuters. Bloomberg называет уход Дэвиса «ударом для премьер-министра», который подчеркивает «глубокие разногласия в ее правящей Консервативной партии по поводу выхода Великобритании из ЕС». По информации BBC , кабинет Мэй в ближайшее время может покинуть еще один министр.

Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции, в результате чего 10 человек погибли и 73 получили ранения, сообщает Коммерсант со ссылкой на местное издание Daily Sabah. Губернатор провинции Текирдаг Мехмет Джейлан сообщил, что раненые были эвакуированы с места происшествия вертолетами. В министерстве здравоохранения заявили, что авария была вызвана оползнями после сильных дождей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым выразили соболезнования семьям погибших.