Главврач Шелекской больницы подал в отставку после гибели сотрудников от отравления метаном

Три человека скончались в результате отравления метаном во время ремонта канализационной трубы в больнице села Шелек в Энбекшиказахском районе Алматинской области. Главный врач больницы подал в отставку после ЧП, сообщает Казинформ .

«Сообщаю, что сегодня главный врач Шелекской больницы уволен по собственному желанию. Заявление удовлетворил заместитель акима области Жаксылык Омар», - сказал пресс-секретарь главы региона.

3 июля департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщил, что во время очистных работ в канализационном колодце произошел прорыв трубы. В результате три человека - два сантехника и врач - погибли.

Ранее также сообщалось, что семьям погибших в результате ЧП сотрудников больницы могут выплатить компенсацию. Полиция начала проверку по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ст. 156, часть 4 УК).