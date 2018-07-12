Главврач Шелекской больницы подал в отставку после гибели сотрудников от отравления метаном

Полиция продолжает проверку по факту нарушения правил охраны труда в больнице
Три человека скончались в результате отравления метаном во время ремонта канализационной трубы в больнице села Шелек в Энбекшиказахском районе Алматинской области. Главный врач больницы подал в отставку после ЧП, сообщает Казинформ.
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