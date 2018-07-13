Brexit-план Терезы Мэй убьет торговый договор с США – Трамп

Дональд Трамп заявил, что США не будет заключать торговый договор с Великобританией в случае осуществления плана премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза, передает BBC .

В ходе первого официального визита американского президента в Великобританию Мэй надеялась обсудить возможность заключения договора о свободной торговле с США. По словам британского премьер-министра, Brexit дает шанс на экономический рост как в США, так и в Великобритании. Однако во время торжественного приема, устроенного для американского президента и его супруги в Бленхеймском дворце в Оксфордшире, пришла новость об интервью Дональда Трампа газете Sun.

В интервью Трамп заявил, что черновик договора об отношениях Великобритании с Евросоюзом после Brexit сильно отличается от условий сделки, за которую проголосовали на референдуме. Также он заявил в интервью, что сделка, заключенная в Чекерс, означает, что США скорее будут иметь дело с Европейским союзом, чем с Великобританией, так что эта сделка, вероятно, убьет договор о свободной торговле между двумя странами.

Президент США подчеркнул, что давал Терезе Мэй советы о том, как лучше заключить сделку по Brexit, однако она не стала его слушать. Также он отметил, что давит на ЕС потому, что он несправедливо обходится с США в вопросах торговли.

Британское правительство обнародовало пакет предложений по строительству долгосрочных отношений с Евросоюзом в четверг. По плану, предложенному Терезой Мэй, должны быть обеспечены торговое сотрудничество без жесткой границы для Северной Ирландии и глобальный торговый договор для Великобритании. После достижения соглашения по этому плану в резиденции премьер-министра в Чекерс Борис Джонсон и Дэвид Дэвис вышли из состава правительства.