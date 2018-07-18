США может ввести торговые пошлины на уран

Администрация Дональда Трампа собирается изучить, не наносит ли импорт урана ущерб национальной безопасности США. По итогам расследования могут быть введены пошлины на ввоз урана, сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

Американские производители урана Energy Fuels и Ur-Energy попросили исследовать этот вопрос, обратившись с петицией в департамент торговли США в январе. Американские производители хотят защиты правительства от конкуренции со стороны зарубежных госкомпаний, в том числе, из России и Казахстана. Сейчас американские промышленники обеспечивают внутренний рынок урана меньше чем на 5%, с трудом конкурируя с поставщиками из России, Казахстана и Узбекистана. Они хотят добиться, чтобы около 25% внутреннего рынка было зарезервировано для них.

Основными импортерами урана в США являются Канада и Казахстан, за ними следуют Австралия, Россия и Узбекистан.

По данным World Nuclear Association, Казахстан является крупнейшим производителем урана в мире, а Казатомпром - крупнейшей компанией-производителем.