Chocofamily привлек инвестиции в размере 350 млн тенге

По словам основателя Chocofamily Рамиля Мухоряпова, привлеченный капитал будет направлен на масштабирование «Рахмета», в том числе и для выхода приложения на международные рынки. К концу года планируется подключить 10 000 партнеров, а к весне собрать 1 млн пользователей.

«Аудитория “Рахмета”, с точки зрения и партнеров, и пользователей, принципиально новая категория для нас, – рассказывает Мухоряпов, - Значимая часть аудитории пользователей приложения ранее не сталкивалась с продуктами Choco. Мы видим, что собираем самую активную и платежеспособную аудиторию Казнета, и хотим познакомить ее с нашими партнерами».

В 2018 году холдинг также планирует провести международную экспансию проекта Chocotravel.

С момента основания в 2011 году объем привлеченных инвестиций холдинга составил $4 млн, включая средства последнего, четвертого раунда. За 2017 год оборот холдинга вырос с 11 до более 18 млрд тенге. В 2018 году компания ожидает роста оборота до 55 млрд тенге.