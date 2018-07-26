Опорные пункты полиции, медпомощи и туалеты могут появиться в подземных переходах Алматы

Подземные пешеходные переходы в Алматы после реконструкции могут быть использованы для социальных нужд населения, сообщает Казинформ со ссылкой на заместителя руководителя управления архитектуры и градостроительства города Алматы Алмасхана Ахмеджанова.

«Многие задают нам вопрос: почему реконструируют подземные пешеходные переходы, если есть надземные? Это сооружения, и их зарывать или закопать стоит бюджетных средств. В городе Алматы большая проблема с общественными туалетами. Часть из них можно использовать под общественные туалеты. Также там мы сможем разместить опорные пункты полиции, чтобы во время патрулирования районов города, могли где-то дислоцироваться. В переходах можно также разместить и пункты первой медицинской помощи. Зачем их закрывать? Если это готовые сооружения, которые можно использовать в перспективе уже для социальных нужд», - сказал Ахмеджанов на площадке региональной службы коммуникаций.

Ранее акимат заявил, что летом Алматы ждет ремонт более 150 улиц, строительство 30 км тротуаров и благоустройство почти 600 дворов. Капитальным ремонтом будут охвачены все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов.

Еще раньше в феврале на отчетной встрече с населением аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, что в подземных переходах города будет звучать классическая музыка и появятся платные туалеты.

Во время реконструкции в одном из алматинских подземных переходов обнаружили часть скрытого советского панно. Панно размещено с двух сторон перехода на пересечении проспекта Достык и улицы Хаджимукана.