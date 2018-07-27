Все данные будут будут защищены с помощью end-to-end шифрования
Разработчики Telegram представили сервис хранения персональных данных
Фото Жанары Каримовой

Команда мессенджера Telegram представила новое приложение Telegram Passport, которое позволяет авторизовываться в сервисах, которым нужны персональные данные пользователя, например, в ICO или финансовых сервисах. С помощью данного приложения пользователь сможет безопасно хранить и делиться физическим адресом или сканом паспорта, сообщили в блоге компании.

«Telegram Passport – это унифицированный метод авторизации для сервисов, требующие персональные данные человека. Загрузите документы один раз, а затем мгновенно делитесь своими данными с необходимыми сервисами (финансы, ICO и т.д.)», – говорится в блоге компании.

Все личные данные человека будут защищены с помощью end-to-end шифрования. Таким образом, никто не сможет получить доступ к данной информации, пока сам пользователь не решит поделиться ими. В будущем команда хочет ввести поддержку сторонней верификации, чтобы сервисы не получали личные данные пользователя, а достаточна была верификация самого Telegram Passport.

О разработке Telegram Passport сообщалось еще в мае этого года.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Омбудсман просит Генпрокуратуру проверить правомерность возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Бауыржана Азанова
Новости
Движение по участку улицы Тимирязева в Алматы будет затруднено
Новости
Полиция назвала имя третьего подозреваемого по делу убийства Дениса Тена
Loading...
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы требуют отставки главы МВД и начальника ДВД Алматы
Новости
Заявки на проведение митингов за реформу МВД поданы в 17 городах Казахстана
Новости
Общественный совет Алматы требует отставки министра внутренних дел и начальника ДВД города
Новости
​Домой к шефу бюро Vласти в Астане пришли полицейские
Новости
Задержан один из подозреваемых в убийстве Тена
Новости
ДВД Алматы распространил ориентировку на второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена