Третий задержан за недонесение
Три человека задержаны по делу об убийстве Дениса Тена
Фото Ольги Логиновой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Три человека задержаны по подозрению в совершении преступления, в результате которого был убит фигурист Денис Тен. Как сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, третий человек задержан за недонесение о преступлении.

«На сегодняшний день дело возбуждено по двум статьям – это умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений и разбой из корыстных побуждений в группе лиц. По подозрению в совершении данного преступления арестовано трое лиц. Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста», - заявил Ахметжанов.

Он уточнил, что не оговорился и задержано действительно три человека: «Фамилии не буду называть. Третий (задержан) - за недонесение», - подчеркнул заместитель генерального прокурора.

Он напомнил, что данное дело находится на контроле генерального прокурора и по нему назначен «конкретный процессуальный прокурор в соответствии со ст. 192 ч. 3 УПК РК».

Денис Тен был смертельно ранен двумя грабителями, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Подозреваемые были задержаны в течение суток после убийства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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