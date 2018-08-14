Десятки человек погибли при обрушении автомоста в Италии

В Генуе на северо-западе Италии обрушилась часть виадука на автостраде A-10, длина обрушившегося участка составляет порядка 200 м, сообщает РБК .

Обрушение пролетов, на которых в это время были проезжавшие автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция и очевидцы.

Число жертв обрушения моста в Генуе исчисляется десятками, на помощь местным медикам направляются бригады из соседних регионов Италии. Во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Глава местной скорой помощи Франческо Бермано сообщил о 20 машинах, оказавшихся под завалами, и описал разрушения как «колоссальные».

На мечте ЧП задействованы вертолеты со спасателями.

