200-метровый пролет рухнул из-за сильного ветра
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Десятки человек погибли при обрушении автомоста в Италии
ФОТО С САЙТА RBC.RU

В Генуе на северо-западе Италии обрушилась часть виадука на автостраде A-10, длина обрушившегося участка составляет порядка 200 м, сообщает РБК.

Обрушение пролетов, на которых в это время были проезжавшие автомобили, произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция и очевидцы.

Число жертв обрушения моста в Генуе исчисляется десятками, на помощь местным медикам направляются бригады из соседних регионов Италии. Во время обрушения на мосту находилось не менее десятка автомобилей. Глава местной скорой помощи Франческо Бермано сообщил о 20 машинах, оказавшихся под завалами, и описал разрушения как «колоссальные».

На мечте ЧП задействованы вертолеты со спасателями.

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