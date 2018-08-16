ЛГБТ-активистку Жанар Секербаеву привлекают к ответственности за мелкое хулиганство

В четверг в специализированном межрайонном административном суде Алматы прошло открытое судебное заседание по делу ЛГБТ-активистки и соосновательницы казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаевой, на которую возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Адвокат Айман Умарова заявила отвод судье, так как «поведение судьи было оскорбительным», сообщила Жанар Секербаева в телефоном разговоре с Vластью.

«Вела она себя крайне некорректно, она постоянно переспрашивала и морально давила на меня», - прокомментировала Секербаева поведение судьи. ЛГБТ-активистка сказала, что судья акцентировала внимание на гениталиях и обнаженной груди женщины, изображенной на плакате, не вникая в посыл.

«Мы с адвокаткой только вчера вечером ознакомились с делом, которое на меня завели. Завели его 13 августа, повестку принесли 15 августа, и сразу же на следующий день меня судят. Посмотрите, какая спешка. Адвокатка просила о переносе, судья отклонила», - сказала Жанар Секербаева.

«Мы надеемся, что нам позволят назначить новый суд на понедельник. Это ведь административное дело, не уголовное. В нем указана статья «Мелкое хулиганство». Почему по мелкому хулиганству человека судят буквально на следующее утро? Что я совершила такого, из-за чего такое пристальное внимание со стороны полицейских, а именно УВД Алмалинского района?», - заключила Секербаева.

Правозащитнице Ирине Медниковой отказали в праве присутствовать на сегодняшнем заседании, сообщила Секербаева на своей странице в Фейсбук.

Ранее ЛГБТ-активистка и соосновательница казахстанской феминистской инициативы «Феминита» Жанар Секербаева была задержана и доставлена в УВД Алмалинского района.

9 августа 2018 года в Алматы на Арбате прошла фотосессия, посвященная дестигматизации месячных у девочек, девушек, женщин. «Поскольку эта тема была и до сих пор является уятом в казахстанском обществе: о ней не говорят, предпочитают избегать обсуждений, называют физиологические процессы эвфемизмами на русском и казахском языке или же используют прямые стигматизирующие слова как «етеккір» в казахском (что в переводе: грязный подол)», - говорится на сайте «Феминиты».