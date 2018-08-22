Электронную отгрузку ГСМ для сельхозтоваропроизводителей внедрят в 2019 году – Шукеев

К началу весенне-полевых работ 2019 года министерство сельского хозяйства планирует внедрить по всему Казахстану электронное распределение и реализацию удешевленного ГСМ для аграриев. Данный проект в пилотном режиме реализуется в Павлодарской области, сообщил в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

«Хотелось бы отметить работу акимата Павлодарской области, где в пилотном режиме реализован проект министерства по электронному распределению и реализации удешевленного ГСМ на уборочные работы. Объемы распределяются прозрачно в порядке очередности с привязкой к электронным картам полей и подтверждению посевов космическим мониторингом. Данный опыт мы планируем распространить на все регионы к началу весенних работ 2019 года», - сообщил Шукеев.

Он также напомнил, что для своевременного проведения уборочных работ выделено 394 тысячи тонн удешевленного ГСМ, однако обратил внимание на проблемы со стороны ресурсосодержателей по отгрузке с НПЗ.

«Просим министерство энергетики обеспечить своевременно отгрузку как августовских объемов, так и объемов за сентябрь и октябрь. Имеются проблемы по ценообразованию дизтоплива. Хоть цена удешевленного ГСМ и ниже рыночной, но из-за услуг операторов конечные цены для сельхозтоваропроизводителей остаются высокими. Акиматам регионов необходимо провести работу с их операторами по снижению цен», - подчеркнул министр.