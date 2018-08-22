Электронную отгрузку ГСМ для сельхозтоваропроизводителей внедрят в 2019 году – Шукеев

Глава Минсельхоза просит снизить цены на дизтопливо для крестьян
Тамара Вааль, Астана, Vласть
К началу весенне-полевых работ 2019 года министерство сельского хозяйства планирует внедрить по всему Казахстану электронное распределение и реализацию удешевленного ГСМ для аграриев. Данный проект в пилотном режиме реализуется в Павлодарской области, сообщил в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.
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