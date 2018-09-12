Почему ей по-прежнему непросто заниматься?
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Эксперты обсудят благотворительность в Казахстане

Группа компаний «Верный Капитал» и интернет-журнал Vласть проведут очередную экспертную встречу формата Expert Update.

Тема встречи – «Благотворительность в Казахстане: почему заниматься ей и говорить о ней все еще непросто?».

Спикерами выступят: Аружан Саин, директор благотворительного фонда Добровольное Общество «Милосердие», Марат Айтмагамбетов, директор фонда Булата Утемуратова, Жангельды Сарсенов, вице-президент по связям с общественностью благотворительного фонда «Аяла».

Встречу модерирует журналист Мади Мамбетов.

В ходе дискуссии спикеры обсудят:

- Становится ли благотворительность в Казахстане системной или мы по-прежнему далеки от этой цели;

- Достаточно ли казахстанцы вовлечены в благотворительность;

- Как появление частных фондов меняет благотворительный «ландшафт»;

- Прозрачна ли казахстанская благотворительность.

Формат Expert Update предполагает живую дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале. У гостей будет возможность задать вопросы спикерам, собрать персональные взгляды на проблемы финансовой системы страны, обновить и расширить свое представление об обсуждаемых вопросах.

Встреча состоится 18 сентября в AZUBI space в бутик-молл Colibri (ул. Валиханова 170, угол Сатпаева, 2-й этаж), начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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