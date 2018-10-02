В шести регионах Казахстана отмечается убыль населения

В 11 регионах Казахстана по итогам восьми месяцев 2018 года отмечается прирост населения, в шести регионах – убыль. К 1 сентября население республики выросло с начала года на 0,85% (154,4 тыс. человек) и составило 18 312 тыс. человек.

Убыль населения отмечается на востоке, севере и в центре страны (кроме столичной Акмолинской области) и в Туркестанской области (где произошел переток населения в Шымкент).

Самое большое сокращение отмечено в Туркестанской области (-0,69%), за ней следуют Северо-Казахстанская (-0,48%), Восточно-Казахстанская (-0,24%), Карагандинская (-0,21%), Павлодарская (-0,12%) и Карагандинская (-0,10%) области.

Лидерами по приросту населения остаются крупнейшие города страны – Шымкент (+6,08%), Астана (+2,54%) и Алматы (+2,08%), а также Мангистауская (+1,67%) и Атырауская (+1,43%) области.

После того как Шымкент перестал быть адмцентром Южно-Казахстанской (сейчас - Туркестанской) области, крупнейшим регионом Казахстана остается Алматинская область с населением в 2 030 тыс. человек, за ней следует Туркестанская область (1 963 тыс.) и Алматы (1 838 тыс.).

По данным статистиков, в 13 из 17 регионов страны отмечается отрицательный миграционный прирост, только в четырех регионах – Шымкенте, Алматы, Астане и Мангистауской области – миграционный прирост положительный.