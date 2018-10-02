Нобелевскую премию получили трое ученых за открытия в области лазерной физики

Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена ученым Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стриклэнд (Канада) за их «революционные открытия в области лазерной физики», сообщает ТАСС со ссылкой на Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Эшкин изобрел «пинцет», позволяющий захватывать частицы, атомы, вирусы и другие клетки, с помощью «пальцев» лазерных лучей. Это открытие позволило ченому использовать радиационное давление света для передвижения физических объектов. Между тем Муру и Стриклэнд награждены за изобретение «метода генерирования ультракоротких оптических импульсов высокой интенсивности». Эта технология известна как усиление чипированных импульсов (CPA).

Артур Эшкин – пионер в области создания оптических ловушек, автор 47 патентов. Он также известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Жерар Муру и Донне Стриклэнд в 1985 году предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов.

Ранее Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё. Она разработали новый метод иммунотерапии рака.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре премии обычно вручаются в Стокгольме, пятая – премия мира – в Осло.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около $940 тыс.).