Нобелевскую премию по химии присудили за исследования в области эволюции молекул

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2018 году стали ученые Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер за исследования в области эволюции молекул, сообщает «Коммерсантъ» .

Фрэнсис Арнольд – американский ученый и инженер, провела первую направленную эволюцию ферментов, которые ускоряют химические реакции. Эти ферменты используются для производства от биотоплива до лекарств. Американский химик Джордж Смит разработал метод, при котором вирусы можно использовать для развития новых белков, а британский биохимик Грегори Винтер использовал этот же метод для производства новых фармацевтических препаратов, в том числе, против рака.

Ранее Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё. Она разработали новый метод иммунотерапии рака. А лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые Артур Эшкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) за «революционные открытия в области лазерной физики».

Между тем вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года перенесено на 2019-й. Решение было принято на фоне скандала о сексуальных домогательствах мужа одного из членов Шведской академии. Три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии, в обязанности которой входит присуждение и вручение Нобелевской премии по литературе. Кроме того, свой пост покинула постоянный секретарь академии Сара Даниус.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре премии обычно вручаются в Стокгольме, пятая – премия мира – в Осло.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около $940 тыс.).