Стрептококк вызвал гнойный менингит у военнослужащего в Актау – Бекшин

Председатель комитета охраны общественного здоровья - главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что у военнослужащего из Актау, госпитализированного с подозрением на менингококковую инфекцию, обнаружен стрептококк, который, скорее всего, вызвал гнойный менингит.

«Своевременно было проведено исследование на антиген, была проведена экспресс-диагностика. В течение шести-восьми часов ставится диагноз, определяется наличие возбудителя. В данном случае ни в слизи, ни в ликворе (спинномозговая жидкость) этого солдата Neisseria meningitidis – возбудитель менингококковой инфекции – не было установлено. Скорее всего, диагноз - гнойный менингит, вызванный стрептококком», - сказал Бекшин на совещания в Минздраве по инфекционным заболеваниям.

В свою очередь руководитель управления эпидемиологического надзора комитета охраны общественного здоровья Роза Кожапова добавила, что состояние военнослужащего остается тяжелым.

«Солдат заболел 24 сентября, обратился за медпомощью 26 сентября с жалобами на головную боль, головокружение, сыпь по телу. Поставили диагноз ветряная оспа. 27 сентября осмотрел дерматолог и поставил диагноз ОРЗ. 30 сентября повышение температуры, головная боль, сыпь, рвота, потеря сознания. Доставили в реанимацию в областную больницу в коматозном состоянии. Результат лабораторного исследования методом ПЦР отрицательный. Бактериологическим методом от 1 октября в пробе из носоглотки выделен стрептококк. Состояние больного остается тяжелым», - сказала она.

Также она проинформировала, что медработники воинской части провели осмотр всех контактных лиц – это 355 человек, из них выявлено 18 человек с жалобами на самочувствие.

«Из них 12 госпитализированы в областную инфекционную больницу, один с ОРВИ, 11 с провизорной целью (профилактическая цель). У них клинических проявлений не было, но так как были жалобы на слабость, они взяты под наблюдения с признаками незначительного назофарингита. Остальные 6 контактных военнослужащих с такими же легкими нарушениями самочувствия госпитализированы в изолятор воинской части, и всем назначено профилактическое лечение», - сказала Кожапова.

Как сообщалось ранее, 30 сентября в Актау с подозрением на менингит госпитализирован военнослужащий воинской части.