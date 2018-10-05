В Казахстане продолжат модернизацию судебной системы

Глава государства Нурсултан Назарбаев констатировал, что суды в Казахстане не справляются со своей задачей, нет высокого уровня доверия населения к ним. В связи с этим он поручил продолжить дальнейшую модернизацию судебной системы.

«Дальнейшая модернизация судебной системы. За последние годы сделано немало, но пока еще нет главного – высокого уровня доверия к судам. А ведь верховенство права – ключевой фактор наших реформ. Я говорю каждый раз, каждый год – верховенство права. Во-первых, надо продолжить внедрение современных форматов работы судов, передовых электронных сервисов. У нас ежегодно 4 млн наших граждан втянуты в судебное разбирательство, сколько сил и средств на это тратится. Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, влекущие необоснованные затраты времени и ресурсов», - сказал Назарбаев в ежегодном послании народу Казахстана.

Также он поручил обеспечить «качественное развитие обновления кадров судебной системы».

«Все время об этом говорю: создать стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы. Этого пока нет, там тоже мы все сделали, все, что необходимо для работы. В-третьих, необходимо понятная предсказуемая судебная практика, особенно при судебных спорах между бизнесом и госструктурами, а также исключения возможности неправомерного влияния судей. Знаете, в мире в суд идут, чтобы решить проблему, у нас в советское время не в суд обращались, а в обком партии, это был закон. (…) До сих пор пишут президенту, а должны ходить в суд, и в суде пройти объективные честные решения», - подчеркнул президент, добавив, что у нас этого нет, «потому что обращаются сверх головы судов».

«Раз это есть, значит, суды не справляются со своей задачей. Поэтому я еще раз сегодня вынужден поручить Верховному суду совместно с правительством до конца года выработать соответствующий комплекс мер», - сказал Назарбаев.

Также президент раскритиковал работу высшего судебного совета.

«Высший судебный совет, Талгат (Донаков, председатель Высшего судебного совета РК – V), я тебя для чего туда поставил? Чтобы я не спрашивал у тебя, сколько стоит стать судьей, сколько дать надо. Одна такса в районе, другая такса – член областного суда. Высший судебный совет – ты сито для прохождения судебную работу получить. Я не могу же сто раз это повторять. Я всегда считал, из большого опыта, если в ведомстве не решается вопрос, то надо менять руководителя. Железно работало всегда. Я не хочу только что назначенных людей снова менять, но если дело потребует, придётся это делать. Но вы самые главные мои советники, к кому мне еще обращаться, что делать? Всю жизнь вы посвятили этому, вы должны принести мне предложения», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что «верховенство закона – главное доверие инвесторов внешних и наших людей к власти».

«Вместе с полицией это вы есть власть», - указал президент.