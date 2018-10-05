Сбежавший из колонии в Костанае лидер ОПГ задержан в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали лидера ОПГ, который был осужден в Казахстане за незаконное пересечение госграницы, но сбежал из колонии в Костанае, сообщается на сайте МВД КР.

«В ночь на 5 октября 2018 года на территории города Каракол Иссык-Кульской области сотрудниками 2-управления (уголовный розыск) СКМ МВД задержан гражданин Бекмурзаев Жылдызбек 1986 года рождения, уроженец Таласской области. Указанный гражданин, ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж, объявлен в розыск за совершение ряда тяжких преступлений. В ходе задержания при нем обнаружены наркотические средства – 20 коробов гашиша. Спецоперация, направленная на задержание главаря преступной группы, проводилась почти месяц», - говорится в сообщении.

ОПГ, которую возглавлял задержанный, была ликвидирована в 2017 году. На ее счету многочисленные резонансные преступления, в том числе разбойные нападения и кражи в крупном размере из организаций и учреждений на территории Бишкека и Чуйской области, хищение огнестрельного оружия. Всего участники ОПГ обвиняются в совершении 9 преступлений.

«Все члены указанной организованной преступной группы были задержаны, а главарю и организатору преступлений Жылдызбеку Бекмурзаеву удалось скрыться. В июле 2017 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий оперативниками СКМ МВД КР и сотрудниками МВД РК разыскиваемый гражданин Ж.Бекмурзаев был задержан в городе Костанай Республики Казахстан. Далее в Казахстане суд осудил его за незаконное пересечение государственной границы к 6 месяцам лишения свободы. Оттуда гражданин Бекмурзаев сбежал. Правоохранительные органы Республики Казахстан объявили его в розыск», - поясняется в информации.

Как потом выяснилось, возвратившись на родину, Бекмурзаев создал новую преступную группу, на счету которой также ряд тяжких преступлений на территории нескольких регионов республики. В сентябре этого года Бекмурзаева пытались задержать на окраине города Ош, однако в ходе преследования, бросив машину, он скрылся. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, устанавливается его причастность к другим преступлениям, отметили в МВД КР.