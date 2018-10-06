Умерла оперная певица Монсеррат Кабалье

Известно, что артистка была госпитализирована в медучреждение в середине сентября из-за проблем с желчным пузырем.

Похороны состоятся 8 октября, а накануне пройдет церемония прощания.

Кабалье родилась 12 апреля 1933 в Барселоне, в 1954 году она закончила обучение в консерватории при барселонском театре Лисео. Монсеррат Кабалье получила широкую известность после того, как в 1965 году заменила американскую Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти «Лукреция Борджиа». В 1988 году певица выпустила совместный альбом Barcelona с вокалистом рок-группы Queen Фредди Меркьюри. За время карьеры она дала более 4 тыс. выступлений, став одной из самых знаменитых мировых оперных звезд своего времени. В ее репертуаре было около 88 ролей и более 800 камерных произведений, а также свыше 125 оперных партий.