В Казахстане предлагают вернуть лицензирование в сфере дошкольного образования

Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров обратился к министру образования и науки РК Ерлану Сагадиеву с предложением рассмотреть целесообразность отмены лицензирования в сфере дошкольного образования при разработке соответствующей «дорожной карты» в рамках исполнения поручений главы государства, сообщила пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

Как напомнили в пресс-службе, год назад в ходе совместного заседания палат парламента Нурсултан Назарбаев призвал в рамках государственно-частного партнерства в социальной сфере расширить сеть дошкольных учреждений. Количество частных детских садов было увеличено, на сегодняшний день охват детей 3-6 лет дошкольным воспитанием и обучением составляет 95%.

В своем послании народу Казахстана 5 октября президент заявил, что требуется кардинально усилить качество дошкольного образования, а также поручил на 100% оснастить детские сады системами видеонаблюдения.

«Анализ функционирования, прежде всего, частных дошкольных учреждений подтверждает озабоченность главы государства их недостаточным соответствием предъявляемым требованиям. В данном контексте следует отметить участившиеся случаи жестокого обращения персонала дошкольных учреждений в отношении их воспитанников, о чем свидетельствуют публикации с видеоподтверждением в средствах массовой информации и социальных сетях, а также поступающие в адрес учреждения омбудсмена жалобы граждан», - говорится в пресс-релизе.

При этом приводятся в пример несколько инцидентов, произошедших в детских садах в Астане, Алматы, в городе Аксу Павлодарской области, в Темиртау и других.

«Широкий географический и временной охват вышеупомянутых фактов позволяет констатировать наличие системных проблем в деятельности детских учреждений и отсутствие эффективных мер по их решению. В данном контексте обращает на себя внимание то, что в большинстве случаев администрации детских садов не привлекаются к какой-либо ответственности, и они продолжают свою деятельность в прежнем режиме», - отмечается в сообщении.

Кроме того, «происшествие с выявлением туберкулеза у воспитательницы детского сада в Акмолинской области подтверждает вышеуказанное».

«Чрезвычайно важным и своевременным представляется прозвучавшее в послании поручение президента пересмотреть квалификационные требования к работникам детских садов. В связи с вышеизложенным омбудсмен предложил профильному министерству (МОН РК – V) всесторонне проанализировать целесообразность отмены лицензирования деятельности в сфере дошкольного образования при разработке соответствующей «дорожной карты», - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что «принятие ранее нормативных правовых актов, упразднивших указанное лицензирование, стимулировало данный вид предпринимательства, но потери для общества несравненно выше».

Для обеспечения прозрачности деятельности дошкольных учреждений также рекомендовано наладить их постоянный мониторинг с привлечением представителей гражданского общества.