Назарбаев предложил пути решения глобальной водной проблемы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на VIII сессии совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр озвучил свое видение глобальной водной проблемы и предложил пути ее решения.

«Борьба за обладание источниками воды уже становится важнейшим фактором геополитики и иногда приводит к столкновению, напряжённости между народами и государствами. На нашей планете насчитывается более 260 трансграничных речных бассейнов, они охватывают примерно половину площади земного шара. На их территории проживает 40% населения планеты. Поэтому вопрос использования водных ресурсов, трансграничных рек является одной из приоритетных сфер международного сотрудничества», - сказал Назарбаев в своем видеообращении к участникам совещания.



Он подчеркнул, что глобальный статус Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр «стал значительным шагом в этом направлении», а Казахстан в «данном контексте является последовательным сторонником системных политико-правовых, экономических, экологических мер».

«В рамках настоящей сессии планируется обсуждение широкого спектра вопросов. Пользуясь случаем, я бы хотел акцентировать внимание на некоторых актуальны аспектах глобальной водной проблемы. Во-первых, обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в воде бассейнов трансграничных рек требует инновационных подходов к инвестиционным международным механизмам сотрудничества. Во-вторых, мировая стратегия водопользования должна быть направлена на применение высокоэффективных водосберегающих технологий», - перечислил Назарбаев.

Также он считает, что в приоритете решения водных проблем должны быть меры «последовательного сокращения загрязнения водоисточников», а важнейшей задачей сотрудничества стран в этом вопросе является экономическое взаимодействие и подготовка кадров, «способных решать сложный комплекс водохозяйственных экологических проблем».



«Системная работа по этим направлениям может обеспечить надежный фундамент для эффективного сотрудничества, формирования устойчивого правового режима в разрешении социальных и экологических проблем, налаживании экономических операций и интеграции в бассейнах трансграничных рек. Эти вопросы мы недавно обсуждали на встрече глав государств Центральной Азии нашего региона. Я думаю, итоги встречи окажут положительное влияние на вододеление, обеспечение сохранности и очистке бассейнов вод», - считает президент Казахстана, выразив уверенность, что «сегодняшний форум придаст новый импульс глобальному партнёрству в этом судьбоносном для всего международного сообщества направлении».