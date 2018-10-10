В Алматы и Астане пройдет выставка британского образования Study UK

Ведущие британские университеты, колледжи и школы примут участие в Выставке британского образования Study UK, организованной British Council (Британским Советом) в Астане и Алматы.

В выставке, которая призвана познакомить казахстанских школьников, студентов и их родителей с возможностями и преимуществами образования в Великобритании, примут участие 20 ведущих британских учебных заведений. Они представят свои программы среднего, высшего и бизнес-образования.

Посетители выставки смогут побеседовать с представителями университетов, получить информацию о сроках, стоимости обучения и имеющихся стипендиях, узнать, как правильно подавать заявку на обучение в британском университете или колледже. Кроме того, в рамках выставки пройдут семинары о возможностях финансирования учебы за рубежом и планировании карьеры. На выставке Study UK в Алматы пройдет семинар о получении студенческой британской визы Tier 4, на котором будут представлены практические кейсы.

Специально для посетителей выставки Study UK Британский Совет проведет сессию о международных экзаменах, в том числе и об экзамене IELTS – самом востребованном международном тесте по английскому языку. Посетители выставки смогут узнать о том, как можно сдать экзамен IELTS в Казахстане, и получить полезные советы по подготовке. Помимо этого, у всех посетителей выставки Study UK будет возможность выиграть онлайн-курс Road to IELTS, с помощью которого за короткий срок студенты могут самостоятельно подготовиться к сдаче IELTS.

Вход на выставку бесплатный, необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по этой ссылке.

В Астане выставка будет работать 13 октября с 14 до 18 часов в отеле Rixos President Hotel (ул. Кунаева, 7Д).

В Алматы выставка пройдет 14 октября 14.00 до 18.00 в отеле Rixos Hotel (пр. Сейфуллина 506/99).